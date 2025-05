Camper Van: Make it Home komt in juni naar de Switch

Camper Van: Make it Home is een cozy game over zelf-ontdekking die twee jaar geleden werd aangekondigd voor de Switch. De game stond oorspronkelijk gepland voor 2024, maar na de aankondiging bleef het angstvallig stil rond de titel. Toch blijkt de game nog steeds in de planning te staan, aangezien nu een nieuwe release window is gegeven. Camper Van: Make it Home komt namelijk in juni naar de Switch. Om dit nieuws kracht bij te zetten is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Camper Van: Make it Home is een cozy game die helemaal draait om de Zen ervaring. Jij bent met je camper op reis, maar je hebt natuurlijk een boel persoonlijke spullen bij je om deze reis te maken. Plaats deze waar je ze zelf wil hebben, en verander je camper van simpele reisgenoot naar droom huis op wielen. Vind de ideale plek voor elk object of plaats ze gewoon waar je wilt: het is jou keuze. Deze game is bedoeld als een meditatieve en creatieve ervaring, dus er zit geen tijdsdruk of iets anders achter. Verkrijg nieuwe campers tijdens je reis, welke je zowel van binnen als buiten mag inrichten. Bezoek verschillende prachtige locaties: van het strand, een sneeuwachtig landschap tot het bos en de klippen.