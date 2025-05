FromSoftware teaset nieuwe Elden Ring-content voor Switch 2

Het was een van de vele highlights van de Nintendo Switch 2 Direct begin april – Elden Ring: Tarnished Edition. Een van de meest geliefde FromSoft-games komt naar Nintendo’s nieuwe console in de vorm van een speciale editie. Tot dusver liet de developer nog niets los over wat er zo ’tarnished’ is aan deze Tarnished Edition, maar tijdens FromSoftware Games Event Spring 2025 enkele dagen geleden werd dan toch vast een tipje van de sluier opgelicht.

Elden Ring: Tarnished Edition zal naast de recente Shadow of the Erdtree DLC ook nieuwe content bevatten, waaronder twee nieuwe character classes: Knight of Ides en Heavy Knight. Dacht je al een hele build uitgedacht te hebben voor je personage? Tsja, misschien kun je met deze nieuwe opties wel opnieuw beginnen. Ook vertelt FromSoftware dat je nobele rijdier Torrent verschillende customization-opties krijgt. Tot slot zegt de developer te werken aan onder andere (nog meer!) nieuwe wapens en abilities. Dit klinkt allemaal spannend, maar nog niet erg concreet. Helaas wil FromSoft verder nog niets loslaten. Voorlopig tasten we dus nog even in het duister als het op de details van al deze nieuwe content aankomt. Hoewel de Tarnished Edition exclusief voor de Nintendo Switch 2 wordt uitgebracht, is de content niet uitsluitend beschikbaar op deze console. Gamers op andere platformen krijgen de mogelijkheid om een losse Tarnished DLC te kopen.

FromSoftware was goed vertegenwoordigd tijdens de Nintendo Direct op 2 april. Niet alleen kondigden ze deze speciale editie van Elden Ring aan, maar ook een Nintendo Switch 2 exclusive genaamd The Duskbloods. Voor deze eerste is er nog geen releasedatum en weten we alleen dat de game ergens dit jaar moet verschijnen. Op The Duskbloods zullen we langer moeten wachten.