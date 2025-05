Releasedatum voor otome-game BUSTAFELLOWS Season 2

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de komst van BUSTAFELLOWS Season 2 naar het Westen werd aangekondigd. We hebben er even op moeten wachten maar er is nu ook een concrete releasedatum bekendgemaakt door uitgever PQube. Op 17 juli 2025 verschijnt BUSTAFELLOWS Season 2 zowel digitaal als fysiek voor de Nintendo Switch. Liefhebbers van een fysieke versie ontvangen bij het kopen van de game een exclusief personageboekje. Maar let op, dit geldt alleen voor fysieke exemplaren van de eerste productielijn. Dus op is op. In het boekje is achtergrondinformatie te vinden over het ontwikkelproces van de personages en concept art van de game. Een mooi extraatje dus voor de echte fans.

In BUSTAFELLOWS Season 2 keren Teuta en de vijf mannen terug. De vraag is natuurlijk welke avonturen hen nu te wachten staan? We gaan het allemaal te weten komen na 17 juli. Mocht je niet zo lang kunnen wachten en meer willen weten over de game, neem dan een kijkje op de officiële site.

