Candy Rangers schiet zichzelf in oktober naar de Nintendo Switch

Vandaag is er aangekondigd dat Candy Rangers, een spel van ontwikkelaar Mechano en uitgever JanduSoft, naar onder andere Nintendo’s eerste hybride console gaat komen. Daarbij hoeft er niet meer lang gewacht te worden op deze on-rail shooter, want de game verschijnt al op donderdag 2 oktober. Ondanks dat de release dichtbij is, is de prijs vooralsnog onbepaald.

In Candy Rangers bestuur je niet één, maar vier personages tegelijk. Het gaat om de vierling Candy, Mint, Lemon en Plum die gezamenlijk werken als rangers. Dat betekent in dit geval dat ze vechten tegen wezens in natuurgebieden buiten de stad. Gelukkig heeft ieder personage een eigen geweer met elk z’n eigen schietpatroon. In totaal zijn er meer dan 20 levels en is deze titel gericht op de singleplayer-ervaring.

Ben je benieuwd geworden naar Candy Rangers? Neem dan een kijkje naar onderstaande aankondigingstrailer!