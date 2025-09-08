Path to Tamer Town traint zich naar de Nintendo Switch 2

Gisteren is er middels een video op YouTube bekendgemaakt dat Path to Tamer Town onder andere naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. Het actie-avonturenspel met RPG-elementen van Crazy Goat Games zal ergens in 2026 moeten verschijnen. In de video onderaan dit artikel krijg je alvast een goede impressie van de game. Tevens worden de eerste paar Mokitons meteen in de schijnwerpers gezet. Wat het prijskaartje van deze titel wordt is op dit moment nog onduidelijk.

In Path to Tamer Town kruip je in de huid van jonge trainer. Deze beginneling heeft overigens een grote droom: het bouwen van diens eigen Tamer Town. Echter moeten daarvoor eerst wel wat badges verzameld moeten worden, wat je doet door te vechten met jouw zelf gevangen Mokitons. Deze mysterieuze wezens kunnen trouwens ook met elkaar samensmelten en evolueren. Verder zijn er in de wereld winkeltjes te vinden in de diverse dorpen en kun je met jouw zieke Mokitons naar het ziekenhuis. Gaat het jou uiteindelijk lukken om de sterkste trainers te verslaan in Stadium Showdown?