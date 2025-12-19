Cozy game Foxy Dumplings aangekondigd voor Nintendo Switch

Cozy-gamers opgelet, er is weer een nieuwe titel aangekondigd: Foxy Dumplings! Ontwikkelaar Soft Crunch Games onthult op social media dat ze bezig zijn met deze mix aan koken, een sfeervol verhaal en een vleugje managementtaken. De game komt naar verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch. Er is nog geen exacte releasedatum, maar we mogen Foxy Dumplings ergens in 2026 verwachten. Bekijk vooral de aankondigingstrailer onderaan dit bericht om een indruk te krijgen!

Hello internet! We’re working on a little cosy cooking game and wanted to show you how we're doing! 🎉 We even prepared a little teaser so you might get a better idea of what’s going on! ✨ #indiegames #cooking #cozygames #cozy



Waar gaat Foxy Dumplings over?

Je speelt als Lisa, een professionele chef-kok, die na een burn-out besluit de draad weer op te pakken en haar passie voor koken te herontdekken. Gewapend met het dumplingrecept van haar familie trekt ze met haar foodtruck de wereld in om verschillende culturen en recepten te ontdekken en de harten van foodies overal ter wereld te veroveren. Omdat koken mensen samenbrengt, serveert ze niet alleen maaltijden, maar helpt ze ook lokale gemeenschappen. Je vult je dagen met het kweken van planten, het ontwikkelen van nieuwe recepten, maar ook met de financiële aspecten van je kleine bedrijf. Je probeert daarbij natuurlijk een goede balans tussen werk en privé te vinden en voldoende rust te nemen!

