Simpli Casa verschijnt eind volgende maand op de Nintendo Switch

Afgelopen dagen heeft RedDeerGames flink wat spellen aangekondigd. Zo kon je zondag nog lezen over SnapCat: Mia’s Cozy Adventure. Toch zit de uitgever nóg niet stil, want inmiddels hebben ze ook een trailer Simpli Casa op YouTube gezet. Het decoratiespel gaat op donderdag 29 januari 2026 speelbaar zijn op Nintendo’s hybride console voor een bedrag van €8,99.

Word je moe van al die rommel en wil je zelf stijlvol ruimtes inrichten? Dan belooft Simpli Casa hét spel voor jou te zijn! In deze titel krijg je dankzij een catalogus toegang tot meer dan 500 diverse meubels en decoraties. Denk bijvoorbeeld aan modulaire banken, geometrische verlichting en minimalistische kunst. Daarnaast kun je ook uit meer dan 50 vloer- en behangpatronen kiezen. Als de kamer naar je zin is ingericht, is er de mogelijkheid om jouw werk vanuit verschillende hoeken te fotograferen.

Ben je benieuwd geworden naar Simpli Casa? Neem dan een kijkje naar onderstaande aankondigingstrailer!