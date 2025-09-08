Folly of the Wizards krijgt releasedatum

Het is alweer enige tijd geleden dat Folly of the Wizards werd aangekondigd voor Nintendo Switch. Sinds eind januari wachten we echter wel al op een releasedatum voor de 2D-roguelike. Nu onthullen Numskull Games en UpFox Labs niet alleen die langverwachte releasedatum, maar delen ze ook meer nieuws over de aangekondigde fysieke editie van de game.

We beginnen met het eerste, en daar kunnen we kort over zijn: Folly of the Wizards is vanaf 19 september te spelen op je Nintendo Switch-console. Na maanden wachten is de release nu dus ineens heel dichtbij. De aankondiging vindt, zoals gewoonlijk, plaats door middel van een gloednieuwe trailer, die je onder aan dit artikel kunt bekijken. Deze laat ook meteen een stuk gameplay zien en illustreert de verschillende biomen en bazen die je tegen zult komen. Het ziet er in ieder geval uit als een kleurrijk avontuur.

Dan die fysieke editie. Deze wordt uitgebracht voor Europa. Worden, om precies te zijn. Naast een standaardeditie komt er ook een Collector’s Edition in beperkte oplage. Daar zitten natuurlijk wat interessante goodies bij, zoals de gamesoundtrack op cd. Ook krijg je er een deck geïllustreerde speelkaarten bij met allerlei personages, spreuken en wezens uit de game. Tot slot zit er ook een artbook bij van 72 pagina’s, met uiteraard concept art, maar ook extra informatie zoals lore en behind-the-scenes-verhalen. Zowel de standaardeditie als de limited edition zijn op dit moment te pre-orderen en kosten € 59,99.