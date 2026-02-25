Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 1+2 Dual Collection komt naar de Switch (2)

Inti Creates kondigt aan dat de Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 1+2 Dual Collection naar zowel de Nintendo Switch als de Switch 2 gaat komen. Er is ook al een precieze releasedatum bekend, namelijk 9 juli. Bij ons verschijnt deze ‘director’s cut’ dan alleen digitaal, maar in Japan komt er ook een fysieke versie uit. Of die de Engelse taal bevat is nog onduidelijk.

De Dual Collection is een verzameling van twee traditionele 2D-actieplatformers. Het gaat om Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX (2019) en Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (2022), samengebracht in één release, compleet met alle DLC. Daarnaast is er aan beide games een gloednieuwe modus toegevoegd, ‘Endless Battle’. Daarin ga je een eindeloze uitdaging aan en neem je het op tegen een aanval van willekeurige eindbazen. Inti Creates gaat zelfs zo ver dat ze enkele balansupdates doorvoeren die de gameplay verbetert en de games scherper en toegankelijker maakt dan voorheen. Dat maakt deze collectie geschikt voor zowel nieuwe als ervaren spelers. De Nintendo Switch 2-editie biedt de mogelijkheid om te schakelen tussen een hoge resolutie (4K) weergavemodus en een hoge prestatiemodus (120 fps).

Ben je nieuwsgierig geworden naar de Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 1+2 Dual Collection? Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder en check vooral de officiële website voor alle details!