Meer details bekend over Villion: Code

Gisteren schreven we over de teaser voor Villion: Code, het nieuwe project van de creatieve breinen achter de Persona en Shin Megami Tensei-games. Daarin noemde ik al dat we vandaag – 29 januari – zeer waarschijnlijk meer details te horen zouden krijgen. En dat is het geval! Uitgever Compile Heart heeft een officiële aankondigingstrailer gedeeld, maar ook informatie over het verhaal, personages en de gameplay. Vooralsnog staat Villion: Code alleen voor een release in Japan op de planning. Daar komt de school RPG op 25 mei uit voor onder andere de Nintendo Switch en Switch 2. Maar we kunnen natuurlijk wel hopen op een westerse release!

Verhaal en personages

Het verhaal speelt zich in de nabije toekomst af in Adhvan Resilience Research Academy City, een stad op een afgelegen eiland in de baai van Tokio. De mensheid staat op de rand van uitsterven en deze academiestad is opgericht om de dreigende ondergang het hoofd te bieden. Op een dag doet zich een vreemd fenomeen voor. Monsterlijke wezens bekend als ‘GEMs’, beginnen mensen aan te vallen, en tegelijkertijd wordt de academiestad afgesloten door een mysterieuze bubbel waardoor er geen ontsnappingsmogelijkheid meer is. In deze afgesloten en wanhopige situatie wordt iedereen gedwongen de ‘karma’ die hij of zij draagt ​​onder ogen te zien. Wat is de waarheid achter het vreemde fenomeen dat de academiestad omringt?

De protagonist en andere hoofdpersonages zijn allemaal scholieren van de Adhvan Resilience Academy School of Science and Engineering. Ze vormen een divers gezelschap in de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Je vindt ze op de afbeelding bovenaan dit bericht en op de diverse screenshots hieronder.

Gameplay

Wat betreft de gameplay worden een aantal elementen uitgelicht. Zo heb je Sankhara Spacetime, een kerkerachtige alternatieve dimensie die de tien kwade daden van de mensheid belichaamt. Wanneer scholieren van de academie muteren tot GEM’s, creëren ze een Sankhara Spacetime die de protagonist en zijn gezelschap in de weg staat bij hun zoektocht naar de ‘waarheid’. De combat is een combinatie-gevechtssysteem van realtime snelle actie en een veelheid aan tactieken. Spelers moeten samenwerken met de protagonist en zijn metgezellen, en krachtige speciale aanvallen gebruiken om het op te nemen tegen geduchte vijanden. Zo kunnen ze gebruik maken van hun Genome Arm, gemuteerde armen die in wapens veranderen. Tijdens de combat kun je van arm wisselen om zo je strategie aan te passen. Tenslotte is er ook nog de Wall Slide (de naam zegt alles) en het Warning Signal. Dit waarschuwingssignaal licht op wanneer een vijand op het punt staat je aan te vallen.

Screenshots

Aankondigingstrailer

Wie na het bekijken van de trailer hieronder nog eens alles op z’n gemakje wil bekijken kan terecht op de officiële website. Daar vind je nog veel meer informatie, al zul je dan wel een aardig woordje Japans moeten kunnen lezen.