Mysterie avonturengame Connected Clue aangekondigd voor de Nintendo Switch

In samenwerking met Alpheratz Games heeft CFK een nieuwe titel aangekondigd voor de Nintendo Switch: Connected Clue. De release staat gepland voor later in 2026. Connected Clue is een mysterie avonturenspel. Je speelt als Diana, een privédetective die de plaats delicten van mysterieuze zaken in hun stadje Salomon onderzoekt. Het is aan jou om aanwijzingen te vinden en verbanden te ontdekken die naar de dader leiden.

Stap in een negentiende-eeuwse detectiveroman, weergegeven in kwartperspectief. Ontdek verborgen alibi’s, onthul verborgen waarheden gehuld in leugens en los mysteries op die over de hele spelkaart verspreid liggen. Op een dag wordt het vredige stadje Salomon opgeschud door een bankoverval. De criminelen gaan er vandoor met drie nationale schatten: de kroon, de scepter en de rijksappel, die veilig in de kluis lagen opgeborgen. Tot overmaat van ramp dragen de daders maskers, waardoor het identificeren ervan een lastige klus is. Kruip in de huid van privédetective Diana en ga op zoek naar de daders voordat ze ontsnappen en hun identiteit in het ongewisse blijft!

Bekijk vooral de aankondigingstrailer hieronder om een eerste aanwijzing van Connected Clue te krijgen!