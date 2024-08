KoROBO komt naar consoles

Het nieuwe spel koROBO, gemaakt door voormalige Skip-ontwikkelaars, komt naar consoles. Het spel haalde zijn doel op Kickstarter en Campfire en heeft nu ook genoeg geld opgehaald voor een consoleversie. Hoewel het nog niet bekend is voor welke consoles, lijkt Nintendo een goede kanshebber, omdat koROBO een spirituele opvolger is van Chibi-Robo. In Chibi-Robo bestuur je een schattige robot die huishoudelijke klusjes doet om mensen gelukkig te maken, wat ook in koROBO centraal lijkt te staan.

Het team heeft ook nieuwe video’s uitgebracht die meer van de koROBO-wereld laten zien. Je kunt een stickerverzameling zien, een emotioneel bericht van de vader van het hoofdpersonage, en een grappig moment met een kikkerknuffel. De Kickstarter-campagne is bijna voorbij, maar je kunt deze nog steeds bekijken voor meer informatie over het spel. De Kickstarter-campagne kun je hier vinden.

Ben jij fan van Chibi-Robo? Laat het ons weten in de reacties en bekijk hier de nieuwe video’s.