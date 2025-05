Puzzel platformer Nico Saves the State verschijnt deze week op de Nintendo Switch 

Uitgever Ratalaika Games onthulde eerder deze week de komst van puzzel platformer Nico Saves the State voor de Nintendo Switch. Het leuke is dat we niet lang hoeven te wachten op de game, want de release is op 2 mei. Over twee dagen dus. Vanaf dan is de game te koop in de Nintendo eShop voor €4,99. In de tussentijd kun je alvast genieten van de nieuwe trailer die net is gedeeld.

Nico Saves the State is een 2.5D puzzel-platformer waarin je speelt als, hoe raad je het, Nico. Nico is de laboratoriumassistent van Dr. Expo Zicion, een uitvinder in Ririland. Net wanneer de legendarische held Jack op vakantie is, komen volgelingen van de beruchte Dr. Voo Doom in actie om hun meester naar zijn vrijheid te teleporteren. Nico kan niet anders dan de uitdaging aangaan en te proberen de vrijlating te voorkomen. Gelukkig heb je een van de geweldige uitvindingen van de Dokter tot je beschikking. Als speler kun je namelijk gebruik maken van de Statephone, een speciale telefoon die beschikt over het zogenaamde ‘save state’ (sla de status op)-mechanisme. Deze kracht is geïnspireerd op populaire emulatorfuncties. Met de Statephone sla je posities, voorwerpen, momentum en nog veel meer op en laad je het vervolgens om je verder te helpen in de game. Denk aan hulp bij het navigeren van obstakels, het oplossen van uitdagende puzzels en het verslaan van geduchte vijanden. Er staan je 40 levels te wachten, verspreid over vier verschillende omgevingen.

Ben je nieuwsgierig naar Nico Saves the State? Bekijk dan de nieuwe trailer hieronder!