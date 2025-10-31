Capcom kondigt Monster Hunter Stories 3 DLC: Rudy’s Side aan

Capcom heeft vandaag het laatste nieuws gedeeld over Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Zo hebben ze nu de Rudy’s Side Story DLC aangekondigd met een nieuwe trailer die je onder dit artikel kunt bekijken. Deze DLC verschijnt in de herfst van 2026, mocht je de Deluxe- of Premium Deluxe Edition hebben gekocht dan krijg je hem er gratis bij. De DLC bevat een side story over Rudy, wiens familie al generaties lang als Azurische koninklijke Palico’s dient. Op een dag terwijl Rudy de hoofdpersoon vergezelt op een onderzoek naar egg quartz doet Rudy een verrassende ontdekking, maar wat dat is mag je zelf ontdekken. De base game van Monster Hunter Stories 3 verschijnt op 13 maart. Ga jij hem halen? Laat het weten in de reacties!