Nintendo wint rechtzaak van piraterij streamer

Zoals je misschien wel weet treedt Nintendo hard op tegen piraterij en dat is in dit geval niet anders. Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Nintendo een rechtzaak aanspande Jesse Keighin beter bekend als EveryGameGuru. Jesse is een streamer die illegaal verkregen Switch-games streamde al voordat ze waren uitgekomen. Volgens Nintendo zou Keighin dit in 2022 met minstens tien games hebben gedaan. Daarbij gaat het om meer dan 50 streams. Keighin moet nu een schadevergoeding van 17.500 dollar betalen aan Nintendo. Nintendo eiste ook dat alle apparatuur die keighin gebruikte voor het streamen en spelen van illegale games werd vernietigd. Deze eis keurde de rechter echter niet goed. Zij vonden het namelijk een “onredelijke eis”.

De rechtzaak tegen Keighin kwam onder de aandacht nadat hij een boze brief stuurde aan Nintendo waarin hij vermelde dat hij de hele dag door kon gaan met het illegaal streamen van games. Ook schepte hij op dat hij duizend back-up accounts heeft waarmee die door kan gaan met streamen en ook tijdens zijn streams plaatste hij links naar plekken waar kijkers illegale ROMs konden downloaden. Niet erg slim van Keighin want nu is die dalijk bijna 20.000 dollar lichter.