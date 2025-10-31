Tales of Xillia Remastered krijgt launch trailer

Na de originele release 10 jaar geleden is Tales of Xillia sinds vandaag voor het eerst verschenen op een Nintendo platform. Bandai Namco heeft nu een launch trailer van de game gedeeld die je hieronder kunt bekijken.

In tales of Xillia duik je in de wereld van Rieze Maxia als Jude Mathis een aspirant medisch student van de hoofdstad of Milla Maxwell een mysterieuze vrouw die wordt bijgestaan door vier krachtige geesten. Als deze karakters verken je een land waar mensen en geesten in harmonie samenleven. Tijdens het verkennen van de wereld maak je gebruik van het Dual Raid Linear Motion Battle System. In dit gevechtssysteem gebruik je strategie en coördinatie om actievolle gevechten te winnen met realtime combat. Ben jij van plan om met deze remaster aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!