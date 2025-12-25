Caput Mortem krijgt surprise release op de Switch

Black Lantern Collective en WildArts hebben Caput Mortem uitgebracht uitgebracht op de Switch. Deze first-person horror verscheen afgelopen augustus op Steam, waar het merendeel van de recensies de game als heel positief neerzetten. Waarom de game precies nu naar de Switch is gebracht is niet bekend, maar het is vanaf nu te downloaden voor €11,79. Voor iedereen die benieuwd is naar de game is hieronder de launch trailer te bekijken.

Caput Mortum is een korte horror ervaring geïnspireerd door retro 3D dungeon crawlers en survival horror games. De game speelt zich af het Frankrijk van de 16e eeuw, en jij verkent een op het eerste gezicht verlaten toren van een alchemist. AL snel blijkt deze natuurlijk alles behalve verlaten. Achter elke deur schuilt een nieuwe horror, en in elk duister hoekje is wel een sleutel naar een vreemd, dodelijk geheim te vinden. Elke stap kan de laatste zijn. Dus sluit je deur, doe de lichten uit, doe je koptelefoon op en dompel jezelf onder in deze macabere wereld. Weet jij uit te vinden wat er in deze toren gebeurd is? En hoe diep durf jezelf te gaan? Welke verschrikkelijke waarheden kun je tegenkomen?