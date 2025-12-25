De Switch 2-editie van Stardew Valley is nu verkrijgbaar

Een week geleden schreven we nog dat ConcernedApe zeer binnenkort een update zou geven over de S2-editie van Stardew Valley. Nu op eerste kerstdag is er geen nieuws-update, maar de daadwerkelijke digitale release van de S2-versie. Je kan hem voor €13,99 in de Nintendo eShop aanschaffen. Wie de Switch-versie heeft kan gratis upgraden naar de Switch 2-editie.

Mocht je de oorspronkelijke onthulling gemist hebben: de Switch 2-editie van Stardew Valley bevat muisbesturing, splitscreen voor vier spelers en online multiplayer voor acht spelers. Ook bevat het GameShare-ondersteuning, zodat Switch- en Switch 2-gebruikers die geen exemplaar van de game hebben ook mee kunnen doen.

Ga jij voor de Switch 2-editie van Stardew Valley?