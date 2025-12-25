Tanuki: Pon’s Summer uitgesteld naar volgend jaar

Begin dit jaar is Tanuki: Pon’s Summer aangekondigd. In deze game speel je een Tanuki, die tot het eind van de zomer heeft om een shrine in zijn oude glorie te doen herstellen. De game stond gepland voor later dit jaar maar, met nog maar één week in 2025, zal het deze datum niet gaan halen. Ontwikkelaar Denkiworks heeft laten weten dat de releasedatum verplaatst is naar 2026, al is er nog een precieze datum bekend. Ook lieten ze weten met veel nieuwe ontwikkelingen bezig te zijn, zoals een verbeterde mini-map, veel meer activiteiten en zelfs een compleet nieuw eiland om te ontdekken. Ze gebruiken de extra tijd om de game te maken wat het moet zijn, en bedanken de fans voor het wachten. Benieuwd naar deze game? Hieronder kun je een oudere trailer bekijken.

Het Tanuki Festival is in een maand, en de Shrine is in verval geraakt. Jij volgt het verhaal van Pon, een Tanuki met het hart op de goede plaats, al wel een beetje lui. Hij besluit de Shrine te repareren nog voor de zomer over is, en zal daarbij een heleboel rare klusjes moeten doen om geld te verdienen! Dus spring op je BMX en bezorg brieven en pakjes aan de excentrieke bevolking van de vier nabije dorpen. Deze pakjes verschillen in grootte, gewicht en vorm dus het is aan jou om de beste strategie te gebruiken. Ondertussen bevriend je de lokale bevolking, waardoor je meer en meer wordt uitgenodigd voor sport en andere activiteiten. Daarmee unlock je voorwerpen waardoor je de shrine weer helemaal mooi kunt maken voor de Festival!