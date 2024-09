Care Bears: To The Rescue releasedatum aangekondigd

Forever Entertainment en Polygoat hebben de releasedatum van Care Bears: To The Rescue aangekondigd. De game komt op 24 oktober 2024 naar de Nintendo Switch.

In Care Bears: To The Rescue help je de Care Bears om hun thuiswereld, de Silver Lining, te redden van Bluster’s gigantische Bad Seed. Spelers verzamelen caring energy door kleurrijke levels vol uitdagingen. Elke Care Bear heeft unieke krachten: Funshine Bear is snel, Grumpy Bear vindt verborgen stickers, en Cheer Bear gebruikt krachtige buikbadge-krachten. De game biedt zowel een singleplayer- als een lokale multiplayer-modus voor maximaal vier spelers. Je kunt samenwerken om puzzels op te lossen, vijanden te genezen en geheime paden te ontdekken. Er zijn ook verzamelbare stickers en mini-games die de herspeelbaarheid vergroten. Ook is er een speciale easy mode.

Wat is jouw favoriete Care Bear? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.