My Nintendo Store voegt meer exclusieve merchandise toe

Nintendo brengt steeds meer producten van de Japanse Nintendo winkels naar Europa. Vorige maand verscheen er plotseling merchandise van The Legend of Zelda met onder andere verschillende pins. Daarvoor waren er al verschillende Mario knuffels beschikbaar en wat Pikmin merchandise zoals een shirt en vaasjes. Nu is het dus de beurt aan Splatoon en Animal Crossing.

Op de pagina van de Nintendo Pop-Up Store kun je nu verschillende spullen vinden van Splatoon. Zo zijn er shirts, een pet, stiften en een sleutelhanger met een gouden ei van de populaire Salmon Run modus. Voor Animal Crossing zijn er op het moment drie verschillende producten. Een T-shirt, een sleutelhanger van het logo van de franchise en een mapje voor A4 papier in op te ruimen.

Dit is nog lang niet alles wat ze in Japan verkopen qua speciale merchandise, maar het feit dat er toch steeds meer naar Europa verschijnt stelt toch goede hoop dat er nog meer van dit soort merchandise zal verschijnen. Het zou flink wat importeren schelen.