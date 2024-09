River City Saga: Three Kingdoms Next aangekondigd voor de Nintendo Switch

Arc System Works heeft aangekondigd dat ze werken aan River City Saga: Three Kingdoms Next, dat wereldwijd op 7 november 2024 voor de Nintendo Switch wordt gelanceerd. Dit is een direct vervolg op de titel uit 2022 en zet het verhaal voort met nieuwe functies, zoals het rijden op Red Hare.

In het spel volgen we Kunio als Guan Yu door het China van de Drie Koninkrijken, waarbij het verhaal verdergaat na de Slag bij de Rode Muur tot de Slag bij Wuzhang Plains. Met meer dan 100 unieke personages uit de River City-serie kun je een unieke draai aan het klassieke verhaal verwachten. Spelers kunnen nu Red Hare berijden, met aanpasbare onderdelen. Daarnaast zijn er spectaculaire tactieken zoals vuurpijlen en watertactieken, samen met nieuwe generaal-aanroepen om je te helpen in gevechten.

