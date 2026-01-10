Carmageddon: Rogue Shift voor Switch 2 krijgt releasedatum

Begin vorige maand werd Carmageddon: Rogue Shift aangekondigd, een nieuwe game die doorbouwt op het origineel uit 1997. Omdat er toendertijd nog geen releasedatum bekend was gingen we ervan uit dat we nog even op deze titel moesten wachten, maar dat blijkt uiteindelijk wel mee te vallen. Een vermelding van de game is namelijk verschenen in de Switch 2 eShop, waar hij momenteel gepland staat voor 6 februari. Binnen een maand dus! Wie wil weten waar deze roguelite ‘vehicular‑combat mayhem’ game over gaat kan hieronder nogmaals de trailer bekijken.

Carmageddon: Rogue Shift speelt zich af in een post-apocalyptische wereld in het jaar 2050. Nachtmerrieachtige wezens genaamd ‘The Wasted’ vallen elke avond de mensheid aan, die niets anders kunnen doen dan zichzelf in hun wollenkrabber woningen kunnen barricaderen om te overleven. De enige manier om dit te ontsnappen is een dodelijke race: the Carmageddon. Deze dodelijke races beloven macht en zeer kostbare prijzen, maar dat is niet eens het belangrijkste. Ieder die wint mag proberen een reis naar de ruimtehaven te maken welke net achter de bergen ligt. Het is de enige die nog over is, en het is de enige kans die je hebt om deze stervende wereld te verlaten.

Jij besluit aan de Carmageddon mee te doen, met niets meer dan een oude roestbak als auto, wat gevonden benzine en een zelfgemaakt wapen. Je zult het moeten opnemen tegen rivalerende bendes als Autoscum of andere op zichzelf staande racers, alles voor de kans om nieuwe upgrades en wapens te verdienen. Elke overwinning een kleine stap richting de ultieme overwinning.