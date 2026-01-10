Metroidvania Before I Go komt naar Nintendo Switch

Wil jij na Hollow Knight: Silksong ook snel weer in een nieuwe, uitdagende metroidvania duiken? J’s Laboratory heeft dan misschien wel precies wat je zoekt. Hun nieuwe project Before I Go werd vorig jaar al aangekondigd en de trailer was zelfs op gamescom te bewonderen. Maar dat was voor pc. Nu is bekend dat de game ook naar Nintendo Switch zal komen. Net als voor de pc-versie is er nog geen releasedatum bekend, al weten we wel dat die ergens dit jaar zal liggen.

In Before I Go speel jij als de belichaming van de onschuld van een kind. Je baant je een weg door een zieke, aangetaste fantasiewereld, die de hoop en levenslust uit alle levende wezens heeft gezogen. Alles rust dus op jouw schouders. Je zult je angsten onder ogen moeten zien terwijl je alles op alles moet zetten om de uitdagende wereld met verraderlijke platforming en al even pittige vijanden te overleven. Je zult de controls – en je timing – goed onder de knie moeten krijgen om deze game tot een goed einde te brengen. Onder aan dit artikel vind je de trailer die J’s Laboratory vorig jaar heeft uitgebracht, evenals de nieuwste demovideo die deze week verscheen.

Is Before I Go de volgende metroidvania waar jij je in gaat vastbijten?