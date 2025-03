Donkey Kong en Mario’s Picross toegevoegd aan Nintendo Switch Online

Eens in de zoveel tijd kondigt Nintendo toevoegingen aan voor Nintendo Switch Online. Ditmaal gaat het om twee games die oorspronkelijk op de Game Boy zijn verschenen: Donkey Kong en Mario’s Picross. Beide games zijn per direct speelbaar voor leden van Nintendo Switch Online en Nintendo Switch Online – Uitbreidingspakket. Ze zijn te vinden in de Game Boy-app op de Nintendo Switch.

In Donkey Kong ga je opnieuw met de bekende aap op avontuur. Hij heeft Pauline ontvoerd en Mario moet haar zien te redden. Dus kruip in de huid van Mario, los puzzels op en red Pauline! Waar je in sommige levels best wel je hersens moet gebruiken, is dat in Mario’s Picross helemaal het geval. In die game krijg je talloze nonogrammen voorgeschoteld die je moet zien op te lossen. Ze variëren van makkelijk tot moeilijk, waardoor er voor ieder een passend niveau is.

Pixelpuzzels of platformacrobatiek? Wat je stijl ook is, je kunt nu genieten van de #GameBoy-klassiekers Mario’s Picross en Donkey Kong met #NintendoSwitchOnline! pic.twitter.com/Y4j9O01dcY — Nintendo Nederland (@NintendoNL) March 7, 2025

Ga jij deze games proberen? Zo ja, welke als eerste? Laat het ons weten in de reacties!