Leafy Corner komt volgende maand naar de Nintendo Switch

Altijd al je eigen plantenwinkel willen runnen? Dan is Leafy Corner misschien wel een game voor jou. Deze cozy titel van indie-studio Fireline Games komt volgende maand digitaal naar de Nintendo Switch. En wel op 30 juli om precies te zijn. Leuk detail: de ontwikkelaars achter deze titel is een echtpaar – man en vrouw – die samen aan dit project hebben gewerkt. Hun eerste game was Fueled Up uit 2022. Leafy Corner is het resultaat van hun gedeelde voorliefde voor planten en cozy games. Onderaan vind je de aankondigingstrailer en daarin zien we jouw kleine, maar groene winkel!

In dit gezellige winkelmanagement-spel stap je in de rol van eigenaar van je eigen kleine plantenwinkel. Je kweekt, verzorgt en verkoopt een breed scala aan echte kamerplanten. Zie hoe je planten in de loop van de tijd groeien en zich blad voor blad ontvouwen terwijl je voor ze zorgt. Help je klanten bij hun zoektocht naar een geschikte plant. Niet iedereen weet waar hij precies naar op zoek is. Soms komen klanten met ongebruikelijke of lastige verzoeken. Het is aan jou om de juiste plant te vinden die aan hun behoeften voldoet. Versier je winkel met verschillende ontgrendelbare items, van planken tot plantenpotten. Kies kleuren die bij je stemming passen en creëer zo een unieke ruimte die jouw stijl weerspiegelt.

Is Leafy Corner een game voor jou? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!