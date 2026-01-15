CASSETTE BOY is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Later vandaag kunnen Switch-bezitters aan de slag met het nieuwste project van ontwikkelaar Wonderland Kazakiri inc., genaamd CASSETTE BOY. Het spel wordt uitgegeven door Forever Entertainment en gaat voor een bedrag van €12,99 over de digitale toonbank. Ruimte maken voor deze game zal niet moeilijk moeten zijn, want de titel neemt volgens de Nintendo eShop maar 576 MB in beslag.

Misschien heb je wel eens gehoord van deze beroemde vraag van Einstein: Bestaat de maan als niemand ernaar kijkt? Op dat idee borduurt CASSETTE BOY zich in ieder geval voort middels een mysterieuze puzzel-RPG. In dit avonturenspel bestaat de wereld immers alleen maar als je die ziet. Daarnaast is de 2D-pixelwereld eigenlijk een driedimensionale ruimte, die ontstaat doordat je de omgeving kunt draaien en verschuiven. Toch is het oplossen van puzzels niet het enige wat er van je verwacht wordt, aangezien de speler ook wapens moet verzamelen en het tegen monsters moet opnemen.

Lijkt het spelen met perspectief jou interessant? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande releasetailer!