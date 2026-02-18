Under the Island is nu speelbaar op de Nintendo Switch

Het is al een tijdje bekend dat Under the Island naar Nintendo’s eerste hybride console zou komen. Inmiddels is het spel al een dagje te spelen op onder andere de Switch en dat betekent natuurlijk dat er ook een releasetrailer online is gezet. De game van ontwikkelaar Slime King Games en uitgever Top Hat Studios gaat normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank. Echter krijg je tot 3 maart 15 procent korting op jouw aankoop. Om deze titel te downloaden heb je 638MB aan vrije opslagruimte nodig.

Under the Island is een 2D-actie-RPG, waarin je in de huid kruipt van Nia. Als dit personage krijg jij de taak om monsters te verslaan, puzzels op te lossen en Seashell Island te verkennen. Daarnaast zullen er ook verschillende ontmoetingen plaatsvinden, waaronder met het lokale grietje met de naam Avocado. Er is trouwens wel een probleem met het eiland: deze staat op instorten. De reden is onbekend, maar daar komt de speler vanzelf achter zodra het mysterie opgelost is. Gaat het jou lukken om Seashell Island te redden van zijn ondergang?