Kitaria Fables 2 aangekondigd voor de Switch 2

PQube, Secret level Studios en Twin Hearts hebben vandaag Kitaria Fables 2 onthuld. De game is nu in ontwikkeling voor de Switch 2. De game is aangekondigd middels een trailer die je hieronder kunt bekijken.

Kitaria Fables 2 is het vervolg op het eerste deel die verscheen op de originele Switch. In de game speel je met Alice en Dusty terwijl ze op avontuur gaan over het mysterieuze schiereiland Arkadera. Arkadera is een afgelegen regio die ooit de westelijke grens van het rijk vormde. Naarmate de jaren verstreken en de aanwezigheid van het rijk begon te vervagen, werden de buitenposten die ooit de inwoners van Arkadera beschermden geleidelijk door de natuur teruggenomen, waardoor een kleine gemeenschap achterbleef die haar toevlucht zocht in de ommuurde veilige haven van Whitewall Town. Jouw missie is om het legendarische opdrachtenhuis van Whitewall Town heropenen, het uitgestrekte schiereiland te verkennen en de lang vergeten buitenposten te herstellen.