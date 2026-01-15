Nintendo, PlayStation en Xbox updaten hun gezamenlijke inzet voor veiliger online gamen

In 2020 namen drie van de grootste spelers in de gaming-wereld hun verantwoordelijkheid als het gaat om online gamen. Ze kondigden destijds hun gezamenlijke inzet (‘shared commitment’) aan met als doel de veiligheid van online gamen op elk van deze platforms te verbeteren. Sindsdien werken de drie partijen achter de schermen samen. Inmiddels zijn we een kleine 6 jaar verder en bleek het nodig om de eerder gedeelde principes bij te werken. Dit om ervoor te zorgen dat ze blijk geven van de ‘voortdurende inspanningen’ om elk van deze gamecommunities veilig te houden. De bijgewerkte lijst met gedeelde principes is ook weer online gezet en vind je hier. Wie goed leest ziet dat ze vergelijkbaar zijn met wat er in 2020 is geplaatst, alleen dan met enkele toevoegingen.

Een samenwerking om de veiligheid van spelers te verbeteren

Zo staat er in het officiële persbericht van Nintendo:

‘Nintendo, Sony Interactive Entertainment en Microsoft blijven samenwerken om de veiligheid van spelers op onze platforms te verbeteren. Wij geloven dat gamen voor iedereen is en streven ernaar om positieve en plezierige ervaringen te bieden voor iedereen, in het bijzonder voor onze jongste spelers. We werken hieraan door een multidisciplinaire aanpak te hanteren, waarbij we geavanceerde technologie, op onderzoek gebaseerde inzichten, ondersteunende community-initiatieven en deskundig menselijk toezicht integreren.

We werken achter de schermen samen aan deze inspanningen, omdat we meer kunnen bereiken als we naar hetzelfde doel toewerken. Terwijl we blijven investeren in het aanpassen en versterken van onze aanpak op het gebied van spelersveiligheid, hebben we ook onze gezamenlijke principes verder ontwikkeld om ervoor te zorgen dat ze onze voortdurende inspanningen weerspiegelen om onze community’s veilig te houden. Onze nieuwste gezamenlijke principes weerspiegelen nieuwe innovaties op het gebied van spelersveiligheid die zijn voortgekomen uit technologische vooruitgang, en nieuwe manieren waarop we samenwerken via belangrijke branche-initiatieven en brancheorganisaties.‘ (vertaald met Google Translate)

Aan het einde van de update wordt benadrukt dat de samenwerking draait om ‘samenwerken aan oplossingen’ om de veiligheid van spelers te verbeteren en ervoor te zorgen dat games voor iedereen toegankelijk blijven. Er wordt tevens een oproep gedaan aan anderen om ‘zich in te zetten voor de veiligheid en het welzijn van spelers overal ter wereld’.

Wat vind jij van deze gezamenlijke inspanningen?