Castle of Heart: Retold komt naar de Nintendo Switch 2

We kunnen een nieuwe titel toevoegen aan het lijstje met aankomende games voor de Nintendo Switch 2. Vandaag is bekendgemaakt dat Castle of Heart: Retold naar de opvolger van Nintendo’s hybride console komt. Komt deze naam je enigzins bekend voor? Dat zou zomaar kunnen! Castle of Heart: Retold is namelijk een enorme uitbreiding van Castle of Heart, een game die in 2018 voor de originele Nintendo Switch verscheen. De eerste trailer van de game kun je hieronder bewonderen.

Zoals hierboven al genoemd is Castle of Heart: Retold een flinke uitbreiding en upgrade ten opzichte van het origineel. Volgens de ontwikkelaar biedt Castle of Heart: Retold aanzienlijke verbeteringen en vernieuwingen qua graphics, gameplay en ook het verhaal. Castle of Heart: Retold moet dan ook de ‘definitieve versie’ gaan worden.

Een releasedatum voor de game is momenteel nog niet bekend. Kijk jij uit om met deze titel aan de slag te gaan? Laat het ons hieronder weten!