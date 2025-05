FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time is vanaf nu te spelen

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time is vanaf nu te...

Het heeft even mogen duren, maar het wachten op de allernieuwste FANTASY LIFE is nu eindelijk voorbij. Vanaf nu kun je FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time namelijk officieel spelen op Nintendo’s hybride console. De game gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, al is er ook een digitale deluxe-editie via de eShop te koop. Deze kost 10 euro meer, maar geeft je onder andere toegang tot een exclusief rijdier, speciale uitrusting en kostuums. Om de Switch-versie te downloaden heb je 6,3 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. Een fysieke uitgave is op dit moment helaas niet gepland voor het Westen. Mocht je die willen, dan zal je die moeten importeren.

Voordat je avontuur bij FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time gaat beginnen mag jij jezelf voorstellen, wat je doet door jouw personage helemaal zelf samen te stellen. In het spel hoef je trouwens niet alleen maar te vechten, want jij mag zelf jouw eigen leven bepalen. Dus of je nou bepaalde voorwerpen wilt verzamelen, juist dingen wil bouwen of lekker wilt koken, dat bepaal je allemaal zelf! Bovendien is de game ook nog eens online samen te spelen en kun je jouw fantastische dorp naar eigen smaak aankleden.

Wist je trouwens al dat deze titel op een later moment ook een Switch 2 Edition gaat krijgen? Mocht je daar meer over willen weten, klik dan op dit artikel van ons. Een impressie van het actie-avonturenspel met RPG-elementen is hieronder te bekijken.

Keek jij al jaren uit naar dit gloednieuwe FANTASY LIFE-spel en ga je er nu meteen mee aan de slag? Laat het ons weten, wij zijn erg benieuwd!