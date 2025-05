Releasedatum Iwakura Aria bekend

Vorige week schreven we nog dat Iwakura Aria hoogstwaarschijnlijk 14 augustus zou verschijnen en dit is nu bevestigd! Met deze nieuwe trailer hebben uitgever PQube en ontwikkelaar MAGES de releasedatum van hun nieuwe visual novel bekendgemaakt. Nou is het voor fans van interactieve leesboeken mooi dat ze niet lang meer hoeven te wachten op deze nieuwe aanwinst, maar waar gaat het eigenlijk over? Wij vertellen je meer.

Iwakura Aria is de naam van de erfgename van de Iwakura-familie. Bij deze familie gaat het jonge hoofdpersonage Ichiko aan de slag als huishoudster om zich zo van een stabiele toekomst te verzekeren. De artistieke Ichiko raakt snel bevriend met de mysterieuze Aria en wordt zo ook meegezogen in de intriges die zich rondom haar nieuwe vriendin afspelen. Om de geheimen te ontsluieren zul je het landhuis van de Iwakura’s moeten onderzoeken, maar ook Ichiko’s tekentalent speelt een belangrijke rol. Je kunt in elk geval niet achterover leunen, want jouw keuzes bepalen hoe het leven van Ichiko er over 33 jaar uitziet: zoals het een visual novel betaamt, zijn er verschillende eindes mogelijk.

Op 14 augustus verschijnt Iwakura Aria in de eShop voor € 39,99, maar als je hem voor release aanschaft krijg je 10% korting. Zet jij deze op je verlanglijstje?