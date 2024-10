Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy komt eraan

Onze geanimeerde besnorhaarde kattenavonturiers zijn terug in drievoud: een fysieke editie van Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy is aangekondigd voor de Nintendo Switch. En geen moment te vroeg, want vanaf 24 oktober is hij al te koop! De bundel kan ook al gepre-ordered worden als je alvast je klauwen erin wilt zetten.

In Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy beleef of herbeleef je alle drie de Cat Quest-avonturen in één bundel. Als leuk extraatje krijg je er een digitaal art book (The World of Cat Quest) en een vinylsticker bij. De Cat Quest-games zijn kleurrijke action RPG’s met top-down perspectief die inmiddels niet meer zijn weg te denken uit de Nintendo Switch-collectie. Als vierpotige kattenkrijger beleef je avonturen in een open wereld waar katten en honden de dienst uitmaken, met uitdagende combat en magische elementen. De trilogie bestaat uit Cat Quest, Cat Quest II en Cat Quest III. Vanaf deel 2 wordt co-op geïntroduceerd, en ondanks de naam kun je ook als een doggo spelen. In Cat Quest III, die onlangs pas is uitgekomen voor de Switch, verruil je de uitgestrekte landen voor een piratenleven in de Purribean. Yo ho ho, and a bottle of milk!

Hoef je niet zo nodig een fysieke editie in huis te hebben? Digitaal is de collectie al enige tijd te spelen. Je koopt hem gewoon in de Nintendo e-Shop.