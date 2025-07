Capcom deelt trailer voor Street Fighter 6 Sagat Arrives fighting pass

Hoewel het nieuwe Street Fighter karakter Sagat op 5 augustus pas aan de game wordt toegevoegd kun je als Street Fighter vanaf vandaag al genieten van andere rewards in deze fighting pass. Om de release van de pass te vieren heeft Capcom een nieuwe trailer gedeeld waarin alle toevoegingen aan de game langzaam voorbij komen. In de afbeelding hieronder krijg je een overzicht van de meerwaarde van de fighting pass:

Zoals je ziet gaat het tot nu toe vooral om cosmetische items, zoals skins voor Ken en Ryu. Alsmede gear waarmee je jouw vechters kan personaliseren. Onze Jorden heeft de Switch 2-versie van Street Fighter 6 gereviewd en was hier erg positief over. Lees hier hier nogmaals wat hij ervan vond. Speel jij nog veel Street Fighter 6 en ben jij van plan om het dankzij deze pass meer te gaan spelen? Laat het weten in de reacties!