Visual novel Fate/stay night REMASTERED wereldwijd al meer dan 100.000 gekocht

Op 8 augustus 2024 verscheen visual novel Fate/stay night REMASTERED digitaal voor de Nintendo Switch en voor PC via Steam. De game kreeg van ons een lovende review. Ontwikkelaar TYPE-MOON en uitgever Aniplex maken nu via X bekend dat in 4,5 maand tijd de game wereldwijd al meer dan 100.000 is gekocht.

Fate/stay night REMASTERED is een visual novel die gebaseerd is op de PlayStation Vita-game Fate/stay night Realta Nua. Dit magische spektakel is alleen digitaal te koop in de Nintendo eShop. Ook het vervolg Fate/hollow ataraxia REMASTERED komt in het Engels naar de Nintendo Switch. Een releasedatum is alleen nog niet bekend.

Heb jij Fate/stay night REMASTERED al gespeeld? En kijk je uit naar het vervolg? Laat het ons weten in de reacties!