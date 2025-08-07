Caves of Qud komt dit jaar nog naar de Switch

Tijdens de Indie-World presentatie is aangekondigd dat Caves of Qud naar de Nintendo Switch komt. Deze “science fantasy roguelike epic steeped in retrofuturism” kwam eind vorig jaar naar Steam, waarbij de recensies momenteel overweldigend positief zijn. Of dat ook op de Nintendo Switch zo zal zijn zullen we later dit jaar uitvinden, aangezien Kitfox Games en Freehold Games hebben aangekondigd dat hij eind dit jaar moet verschijnen. Een precieze releasedatum is er helaas nog niet, maar om het nieuws te vieren is er wel een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Caves of Qud is een zeer uitgebreide roguelike game waarin alles is uitgedacht en reageert op jou keuzes. Het is een levende wereld waarin jij slechts een klein onderdeel speelt. Elk monster en NPC is net zo ontwikkelt als de speler, welke betekent dat het een level, skill, equipment, en verschillende body parts heeft, en zich zelf aansluit bij verschillende facties. Er zitten meer dan 70 facties in de game om mee samen te werken of juist tegen te werken, en de game zit vol quests en NPC’s.

Het speelt zich af in een verre toekomst vol vervallen beschavingen, verdwenen technologieën en mutanten, en het is aan jou om te besluiten of deze wereld ten dode is opgeschreven of juist op het punt staat om herboren te worden. Hoe je dat doet is aan jou, net als hoe je problemen oplost… ga je een stuk muur dat in je weg staat te lijf met een pikhouweel, eet je het op of smelt je het met lava? Het bevat daarnaast verschillende speelstijlen, van permadeath tot verhalende verkenning, en als dat nog niet genoeg is heeft het ook dagelijkse uitdagingen.