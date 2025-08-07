Cozy survivalgame Winter Burrow verschijnt deze winter

Cozy survivalgame Winter Burrow zal ook op de Switch verschijnen. Dat is tijdens de Indie World-presentatie van eerder vandaag bekend gemaakt. De game, waarin je een muis speelt die zijn vervallen jeugdhol probeert te herstellen, stond al tijden gepland voor Steam, maar nu weten we ook dat het naar Nintendo’s hybride systeem komt. Wanneer is helaas nog niet duidelijk, een releasedatum voor de game bestaat nog niet. We weten alleen dat het, heel toepasselijk, deze winter zal verschijnen. Hieronder kun je alvast de trailer bekijken.

Winter Burrow is de nieuwe game van Pine Creek Games en Noodlecake, waarin je als muis probeert te overleven op je eigen tempo. Diep in een besneeuwd bos zul je je vervallen jeugdhol moeten herstellen, waarbij je overeind probeert te blijven te midden van gure omstandigheden. Verzamel grondstoffen, brei truien om warm te blijven, bak taarten en richt je hol zo in dat je op een relaxte manier kan bijkomen bij het haardvuur. Buiten zul je het moeten opnemen tegen het insectenleven en zul je de kou moeten trotseren, de winter kan erg streng zijn. Onthoud dat niemand echter alleen kan overleven. Ontmoet nieuwe vrienden, breid je overlevingshandboek uit en ontdek wat er met je tante is gebeurd, nadat die verdwenen is terwijl ze eigenlijk op je huis zou passen.