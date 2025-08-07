UFO 50 is vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch

Tijdens de Indie World Showcase is het officieel bevestigd: UFO 50 is nu beschikbaar voor Nintendo Switch. De game staat vanaf vandaag digitaal in de eShop. Daarnaast komt er ook een fysieke versie aan via Fangamer, en de pre-orders daarvoor zijn inmiddels geopend.

UFO 50 is een unieke collectie van 50 volledige games, ontwikkeld door de makers van onder andere Spelunky, Downwell en Catacomb Kids. De collectie bevat een mix van genres van platformers en shooters tot puzzelgames, roguelites en zelfs een uitgebreide JRPG. Alle games zijn vanaf het begin beschikbaar en vormen samen een fictieve collectie van een verzonnen jaren ’80-gamebedrijf, compleet met gedeelde personages en verhaalelementen. Ongeveer de helft van de titels biedt ook lokale multiplayer in co-op of versus.

Welke van de 50 games ga jij als eerste proberen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer en de foto van de fysieke release!