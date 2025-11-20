Home Nieuws Game Nieuws Character roster van Nickelodeon All-Star Brawl 3 is mogelijk gelekt

Character roster van Nickelodeon All-Star Brawl 3 is mogelijk gelekt

Door
Maarten
-

Er gaan de laatste tijd geruchten op social media over de komst van een derde deel in de Nickelodeon All-Star Brawl-franchise. Of te wel de Smash-kloon van Nickelodeon. Het lijkt er nu op dat het character roster van de game is gelekt en deze is hieronder te bekijken. Het rooster is gedeeld door de leakers BrainGremlinLeaks & FGCAlert, twee betrouwbare leakers in de MultiVersus community.

  1. SpongeBob SquarePants
  2. Patrick
  3. Squidward
  4. Sandy (cut from NASB2)
  5. Mr. Krabs
  6. Plankton
  7. Leonardo (cut from NASB2)
  8. April O’Neil
  9. Casey Jones (Newcomer)
  10. Shredder (cut from NASB2)
  11. Aang
  12. Korra
  13. Zuko
  14. Toph (cut from NASB2)
  15. Lincoln Loud (cut from NASB2)
  16. Ronnie Anne (newcomer)
  17. Ren & Stimpy
  18. Powdered-Toast Man (cut from NASB2)
  19. El Tigre
  20. Cat-Dog (cut from NASB2)
  21. Angry Beavers
  22. Garfield
  23. Jon Arbuckle (Newcomer)
  24. Jimmy Neutron
  25. Sheen (newcomer)
  26. Jenny
  27. Vexus (Newcomer)
  28. Nigel
  29. Helga (cut from NASB2)
  30. Gerald
  31. Danny Phantom
  32. Vlad Plasmius (Newcomer)
  33. Oblina (cut from NASB2)
  34. Kitty Katswell (Newcomer)
  35. Zim
  36. Rocko
  37. Kid Danger (Newcomer)
  38. Timmy Turner (Newcomer)
  39. Scissors (Newcomer)
  40. Reptar

Ben jij een beetje tevreden met dit rooster? Of zijn er nog grote belangrijke Nickelodeon iconen die hier volgens jou echt ontbreken? Laat het weten in de reacties!

