Character roster van Nickelodeon All-Star Brawl 3 is mogelijk gelekt

Er gaan de laatste tijd geruchten op social media over de komst van een derde deel in de Nickelodeon All-Star Brawl-franchise. Of te wel de Smash-kloon van Nickelodeon. Het lijkt er nu op dat het character roster van de game is gelekt en deze is hieronder te bekijken. Het rooster is gedeeld door de leakers BrainGremlinLeaks & FGCAlert, twee betrouwbare leakers in de MultiVersus community.
- SpongeBob SquarePants
- Patrick
- Squidward
- Sandy (cut from NASB2)
- Mr. Krabs
- Plankton
- Leonardo (cut from NASB2)
- April O’Neil
- Casey Jones (Newcomer)
- Shredder (cut from NASB2)
- Aang
- Korra
- Zuko
- Toph (cut from NASB2)
- Lincoln Loud (cut from NASB2)
- Ronnie Anne (newcomer)
- Ren & Stimpy
- Powdered-Toast Man (cut from NASB2)
- El Tigre
- Cat-Dog (cut from NASB2)
- Angry Beavers
- Garfield
- Jon Arbuckle (Newcomer)
- Jimmy Neutron
- Sheen (newcomer)
- Jenny
- Vexus (Newcomer)
- Nigel
- Helga (cut from NASB2)
- Gerald
- Danny Phantom
- Vlad Plasmius (Newcomer)
- Oblina (cut from NASB2)
- Kitty Katswell (Newcomer)
- Zim
- Rocko
- Kid Danger (Newcomer)
- Timmy Turner (Newcomer)
- Scissors (Newcomer)
- Reptar
Ben jij een beetje tevreden met dit rooster? Of zijn er nog grote belangrijke Nickelodeon iconen die hier volgens jou echt ontbreken? Laat het weten in de reacties!