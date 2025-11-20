Video vergelijkt PS4 en Switch 2-versie Tomb Raider: Definitive Edition

Twee dagen geleden onthulde Aspyr dat de Tom Raider: Definitive Edition naar de Nintendo Switch en Switch 2 kwam. Dat niet alleen, het onthulde ook dat we daar niet land op hoefde te wachten, want de game was meteen beschikbaar. Deze Definitive Edition komt uit 2014, waar het een jaar na het origineel verscheen, dat alweer uit 2013 komt. Voor iedereen die benieuwd is hoe de game zichzelf neerzet op de Nintendo Switch 2 hebben we goed nieuws, want een video is verschenen die de game naast de versie van de PS4 zet. Die video kun je hieronder bekijken.

Het grootste deel van deze video bekijkt de technische aspecten van de game, waar de Nintendo Switch 2-versie beter uit de verf komt dan de PS4 versie. Zo heeft het een hogere resolutie op de Switch 2, en alhoewel beide versies 60 FPS halen heeft de PS4 veel meer last van frame drops. Puur grafisch blijft de game helaas wel wat achter. Het lijkt erop dat een aantal dingen achterwege zijn gelaten om de game ook goed te laten draaien op de Switch. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van het haar, de schaduwen, de planten en het licht. Het lijkt erop dat Aspyr eerst de Switch-versie heeft gemaakt en daar de Switch-2 versie op heeft gebaseerd in plaats van op de PS4 versie.

Waar gaat Tomb Raider: Definitive Edition over?

Tomb Raider: Definitive Edition is een re-boot van de Lara Croft serie. De game begint met een jonge en onervaren Lara Croft, die net is afgestudeerd. Ze gaat mee met een expeditie die op zoek naar een verloren Japans koninkrijk gaat, maar het schip waar ze op zit vergaat en ze spoelt op een levensgevaarlijk eiland aan. Om te overleven zal ze alles op alles moeten zetten, en al haar kunde en vaardigheden in de wildernis moeten gebruiken. Langzaam maar zeker ontrafelt ze het mysterie van het eiland en groeit ze uit tot de avonturier die we kennen.