Nickelodeon Extreme Tennis: Next! komt eind mei naar de Nintendo Switch

Ontwikkelaar Old Skull Games en uitgever Gameloft hebben gisteren aangekondigd dat Nickelodeon Extreme Tennis: Next! naar de Nintendo Switch gaat komen. Het spel volgt Nickelodeon Extreme Tennis op, dat vanaf 2022 voor een jaar te spelen was op Apple Arcade. De game zal naar de Switch geserveerd worden op 28 mei voor een bedrag van €29,99. Mocht je deze titel vooraf bestellen, dan krijg je 10 procent korting op jouw aankoopt.

Wil je samen met jouw favoriete Nickelodeon-vrienden het tennisveld op? Dan is Nickelodeon Extreme Tennis: Next! misschien wel iets voor jou! In het tennisspel daag je personages zoals SpongeBob SquarePants, Danny Phantom en Timmy Turner immers uit voor een potje tennis. In totaal kun je uit maar liefst 500 outfits en accessoires kiezen om jouw sterspeler eigen te maken. Daarnaast kan iedereen dankzij de eenvoudige besturing met de hele familie plezier beleven. Gaat het jou lukken om je tegenstander te verslaan?