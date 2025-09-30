Nicktoons & the Dice of Destiny ontvangt releasetrailer

Eerder dit jaar werd er tijdens Summer Game Fest aangekondigd dat Nicktoons & the Dice of Destiny naar de Nintendo Switch zou komen. Mocht je al die tijd hebben uitgekeken naar dit actie-avonturenspel, dan hebben we goed nieuws voor je! De game is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s eerste hybride console. Jammer genoeg is er geen Switch 2-versie beschikbaar gesteld. De titel gaat voor een bedrag van €49,99 over de toonbank en is ook fysiek verkrijgbaar. Via de eShop is er ook nog DLC te koop voor €14,99.

In Nicktoons & the Dice of Destiny komen Nickelodeon-helden vanuit het hele universum bij elkaar in één spel. Zo kun je onder andere in de huid kruipen van SpongeBob SquarePants, Timmy Turner, Jenny Wakeman, Danny Phantom en Jimmy Neutron. Ieder personage heeft zijn eigen unieke krachten en wapens waarmee ze mee kunnen doen aan actievolle gevechten. Als je eenmaal de basis goed onder de knie hebt lukt het vast ook om eindbazen te verslaan! Verder is het mogelijk om nieuwe vaardigheden te ontgrendelen, samen met vrienden deze titel op de bank te spelen en wonderlijke werelden verkennen.

Ben je benieuwd geworden naar Nicktoons & the Dice of Destiny? Neem dan een kijkje naar onderstaande releasetrailer!