Nintendo deelt 2 advertenties van Metroid Prime 4

Metroid Prime 4 komt alweer over 2 weken uit. Een goed moment voor Nintendo dus om deze game nog wat extra in de spotlight te zetten. Zo hebben ze nu besloten om twee advertenties van de game te delen op YouTube. De advertenties zijn beide onderaan dit artikel te bekijken. In de advertenties zien we weinig dat we niet eerder van de game hebben gezien. De eerste gaat voornamelijk over de Federation Troopers die je tijdens je reis zal ontmoeten. En de tweede advertentie is een korte overview trailer die wat korte stukjes gameplay laat zien en stilstaat bij de muiscontrols.

Met deze ads komt het marketingtraject van Metroid Prime 4 dan bijna op zijn einde. Dit heeft ruim 8 jaar geduurd. De game werd namelijk oorspronkelijk aangekondigd op de E3 van 2017. Toen zou Bandai Namco hem nog gaan maken. In 2019 begon de ontwikkeling opnieuw maar dan onder leiding van Retro Studios en inmiddels komt de game alweer bijna uit.

Op donderdag 4 december verschijnt de game voor de Switch 2 en de originele Switch. Kijk jij erg uit naar de release van Metroid Prime 4? Laat het weten in de reacties!