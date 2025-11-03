Toch een Switch 2-versie voor Nicktoons & the Dice of Destiny

Eind september verscheen Nicktoons & the Dice of Destiny voor de Nintendo Switch. We schreven toen nog hoe jammer het was dat er geen Switch 2-versie van de game uitkwam. Laat vandaag nou bekend worden dat er op 5 december toch een Switch 2-versie beschikbaar komt. Uitgever GameMill Entertainment verzorgt deze uitgave en onthult dat met een korte aankondigingstrailer (bekijk de trailer onderaan dit bericht).

Wat voegt de Switch 2-versie toe?

De grote vraag is natuurlijk wat we van de S2-versie mogen verwachten en of een er upgrade mogelijk is wanneer je nu al een S1-versie in je bezit hebt. Volgens gamewebsite Gematsu gaat de Switch 2-versie beschikken over een hogere resolutie tot 1240p, 60 fps, verbeterde belichting en meer. Het positieve nieuws is dat iedereen met een Switch 2 die al een digitale of fysieke Switch-versie heeft ook toegang krijgt tot deze verbeteringen. Naar verwachting wordt er tegelijk met de Switch 2-versie een gratis upgradepack gelanceerd.

Een avontuur met verschillende Nickelodeon-helden

In Nicktoons & the Dice of Destiny komen Nickelodeon-helden vanuit het hele universum bij elkaar in één spel. Zo kun je onder andere in de huid kruipen van SpongeBob SquarePants, Timmy Turner, Jenny Wakeman, Danny Phantom en Jimmy Neutron. Ieder personage heeft zijn eigen unieke krachten en wapens waarmee ze mee kunnen doen aan actievolle gevechten. Als je eenmaal de basis goed onder de knie hebt lukt het vast ook om eindbazen te verslaan! Verder is het mogelijk om nieuwe vaardigheden te ontgrendelen, samen met vrienden deze titel op de bank te spelen en wonderlijke werelden verkennen.