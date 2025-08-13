Chibi-Robo! komt 21 augustus naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket

Vorige maand werd voor het eerst een toevoeging gedaan aan Nintendo GameCube – Nintendo Classics. Super Mario Strikers werd toen toegevoegd aan de dienst waar je toegang tot krijgt als lid van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Ook in augustus kunnen leden een nieuwe GameCube-game verwachten, namelijk Chibi-Robo!. Op 21 augustus is het zover en dan zal de game speelbaar zijn. Belangrijk om te vermelden is dat een Nintendo Switch 2 en een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket nodig zijn om Chibi-Robo! te kunnen spelen.

In Chibi-Robo! speel je als het robotje Chibi-Robo dat de familie Sanderson moet helpen om gelukkig te zijn. De bezigheden zijn daardoor divers: van schoonmaken tot het zoeken van verloren spullen. Door Happy Points en Moolah te verzamelen hoopt het robotje de nummer één te worden van de Chibi-Rankings. Het schijnt dat het dan Super Chibi-Robo kan worden.

Ga jij volgende week de nieuwste toevoeging aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket Chibi-Robo! spelen? Laat het ons weten in de reacties!