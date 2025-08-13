Officieel social media-account voor de The Legend of Zelda film is live

Langzaamaan wordt er steeds meer onthuld over de live-actie film The Legend of Zelda. Na het bekendmaken van een releasedatum, filmdata en locatie werd half juli wereldkundig gemaakt welke twee acteurs de rollen van Link en Zelda gaan spelen. Nu lijkt ook de marketing campagne van de grond te gaan komen, want op X is er een officieel account van de film aangetroffen: @The_Zelda_Movie.

Het account is in november 2023 aangemaakt, maar wordt nog niet heel actief gebruikt. Zo zijn er (nog) geen posts of nieuwsberichten. Wel volgt het kanaal twee andere accounts, die van Sony en PlayStation. Dat is op zich ook wel logisch aangezien Sony mede-financierder is van de film. Maar toch opvallend dat Nintendo dan (nog) niet gevolgd wordt. Daarentegen re-post @The_Zelda_Movie wel dan van het Nintendo account het eerdere bericht van Miyamoto over de belangrijkste rollen van de cast.

Vooralsnog is het dus nog vrij stil op het X-account. Wij houden het in de gaten, dus mochten er interessante nieuwsberichten gepost gaan worden dan lees je dat uiteraard hier. The Legend of Zelda live-action movie gaat op 7 mei 2027 in premiere. Kijk jij ernaar uit?