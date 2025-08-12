Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed zoeft naar Nintendo Switch

Je leest het goed: er komt een nieuwe Hot Wheels-game aan. Op 24 oktober verschijnt Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed op Nintendo Switch-consoles. Klaar om plankgas te geven?
Hot Wheels gaat natuurlijk al een tijdje mee. Deze specifieke game is echter gebaseerd op de populaire Netflix-serie die vorig jaar is uitgekomen. Echt een racegame waar de jongere gamers zich prima mee kunnen vermaken dus. Je speelt als je favoriete personages uit de serie en scheurt over de twaalf circuits rond in de vele iconische bolides, die allemaal net even anders aanvoelen. Het gaat hier niet alleen om poleposition – je moet het op de baan ook opnemen tegen diverse bosses, zoals Professor Rearviews enorme cobra en vuurspuwende draak. Verdien vlammen die je gebruikt om nieuwe onderdelen, auto’s en decals te scoren. Zo maak je geleidelijk aan jouw ultieme Hot Wheels-wagen. Met verschillende speelmodi, zoals Racing Camp, Cup Champ, Speed Trials, Track Builder en Free Races raak je voorlopig niet uitgespeeld. Race in je eentje, of neem het op tegen je vrienden. In Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed kan het allebei.