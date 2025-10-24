Chicken Run: Eggstraction is nu speelbaar op de Nintendo Switch

Het wachten op Chicken Run: Eggstraction is EIndelijk voorbij, want het spel is sinds vandaag te spelen op onder andere de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft Bandai Namco deze ochtend een releasetrailer op hun YouTube-kanaal gezet, maar deze is natuurlijk ook onderaan dit artikel te bekijken. De game kost €39,99 en gaat zowel fysiek als digitaal over de toonbank. Mocht je deze titel via de eShop willen downloaden, dan heb je 2,2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Chicken Run: Eggstraction is een actiespel waarin je als kip absoluut niet gepakt mag worden. Want niemand wilt toch door het leven gaan als een hartige taart met jus of kipnugget? Het verhaal van dit spel gaat verder waar de Netflix-film Chicken Run: Dawn of the Nugget is geEIndigd. Dat betekent dus dat er een gloednieuw avontuur staat te wachten op Molly, Rocky en Frizzle. De hoofdpersonages zijn al een paar keer aan de dood ontsnapt en daarom willen ze op vijf boerderijen andere kippen bevrijden en hun ook een geweldig leven bieden. Jij mag ze helpen hun missie te voltooien, succes!