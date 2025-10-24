De Halloween-achtergrond van dit jaar is nu te downloaden via My Nintendo

Over precies een week is het alweer Halloween en dat viert Nintendo dit jaar wederom volop. Twee dagen geleden kon je lezen over de Halloween-kortingsactie in de Nintendo eShop. Mocht je dat bericht gemist hebben, klik dan hier. Echter is er ook een speciale Halloween-achtergrond via de My Nintendo-website vrijgegeven. Het gaat om een horizontale en verticale variant waarop onder andere Mario, Donkey Kong en Princess Peach in een leuke outfit te zien zijn. Je kunt de achtergrond dus instellen op bijvoorbeeld jouw pc, smartphone of tablet.

Als al jouw platina punten op zijn, schrik dan vooral niet. De wallpaper van dit jaar is immers gewoon gratis te claimen via deze website. Wees er alleen wel snel bij, want deze beloning is tot 20 november te claimen.

Ben jij al helemaal in de Halloween-stemming en ga je deze achtergrond dus meteen downloaden en instellen? Laat het ons weten, wij zijn erg benieuwd!